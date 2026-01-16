'काबिल 2' का सच और 'कृष 4' पर अपडेट, खुश हो जाएंगे ऋतिक रोशन के फैंस

ऋतिक रोशन के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। साल 2017 की सुपरहिट फिल्म 'काबिल' के सीक्वल यानी 'काबिल 2' को लेकर चल रही अटकलों पर अब फिल्म के निर्देशक संजय गुप्ता ने विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ऋतिक की इस फिल्म का सीक्वल बनेगा या नहीं। निर्देशक संजय गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर चुप्पी तोड़ दी है।

खुलासा पूरी हो चुकी फिल्म की स्क्रिप्ट- निर्देशक साल 2017 में अपनी आंखों की रोशनी खो चुके एक शख्स के बदले की दास्तां यानी 'काबिल' ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब करीब 9 साल बाद इस फिल्म के सीक्वल 'काबिल 2' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। फिल्म के निर्देशक संजय गुप्ता ने कन्फर्म किया है कि फिल्म के सीक्वल यानी काबिल 2 की स्क्रिप्ट भी पूरी हो चुकी है। सीक्वल को लेकर अटकलें संजय के ही एक पोस्ट से शुरू हुई थी।

पोस्ट निर्देशक ने डिलीट कर दिया था अपना पोस्ट इसकी शुरुआत तब हुई, जब पिछले दिनों काबिल' की तारीफों के पुल बांधते हुए उसे हाल के वर्षों की सबसे बेहतरीन 'रिवेंज थ्रिलर' बताया और इसके सीक्वल की मांग कर डाली। इस पर संजय गुप्ता ने जवाब में लिखा, 'यह तैयार है और इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी।' ये जानकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन प्रशंसकों का ये उत्साह उस वक्त मायूसी में बदल गया, जब संजय ने अपना ये पोस्ट हटा दिया।

Advertisement