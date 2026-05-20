दीपिका की '8 घंटे काम' की मांग पर सोनाक्षी-ज्योतिका ने लगाई मोहर, बॉलीवुड के दोहरे मापदंडों पर उठाए सवाल
ज्योतिका और सोनाक्षी सिन्हा अब बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा में कलाकारों के साथ होने वाले बर्ताव के बीच के अंतर पर बात कर रही हैं। हाल ही की एक बातचीत में ज्योतिका ने बताया कि दक्षिण भारतीय सिनेमा में फिल्मों की शूटिंग अक्सर शाम 6 बजे तक खत्म हो जाती है, जिससे काम और निजी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना काफी आसान रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि जब उनकी पहली हिंदी फिल्म नहीं चली तो उन्हें तमिल फिल्मों में काम के ज्यादा रास्ते खुले।
बॉलीवुड में भेदभाव पर भड़कीं सोनाक्षी सिन्हा
सोनाक्षी ने ज्योतिका की बात से सहमति जताते हुए बताया कि बॉलीवुड में पुरुष कलाकार अक्सर कम घंटों में ही अपना काम खत्म कर लेते हैं, वहीं जब महिलाएं ऐसी ही मांग करती हैं तो उनकी आलोचना की जाती है।
दोनों ने दीपिका पादुकोण की पिछले साल 8 घंटे काम करने की मांग का भी जिक्र किया, जिसने सेट पर सही शेड्यूल और संतुलन को लेकर एक बहस छेड़ दी थी। अब दीपिका के दूसरे बच्चे की उम्मीद के साथ सेट पर स्वस्थ कामकाजी माहौल की बात और जोर पकड़ रही है।