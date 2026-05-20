दीपिका की '8 घंटे काम' की मांग पर सोनाक्षी-ज्योतिका ने लगाई मोहर, बॉलीवुड के दोहरे मापदंडों पर उठाए सवाल

बॉलीवुड में भेदभाव पर भड़कीं सोनाक्षी सिन्हा

सोनाक्षी ने ज्योतिका की बात से सहमति जताते हुए बताया कि बॉलीवुड में पुरुष कलाकार अक्सर कम घंटों में ही अपना काम खत्म कर लेते हैं, वहीं जब महिलाएं ऐसी ही मांग करती हैं तो उनकी आलोचना की जाती है।

दोनों ने दीपिका पादुकोण की पिछले साल 8 घंटे काम करने की मांग का भी जिक्र किया, जिसने सेट पर सही शेड्यूल और संतुलन को लेकर एक बहस छेड़ दी थी। अब दीपिका के दूसरे बच्चे की उम्मीद के साथ सेट पर स्वस्थ कामकाजी माहौल की बात और जोर पकड़ रही है।