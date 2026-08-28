पहली विवाहित मां केली बनीं मिस USA 2026, रचा इतिहास

इस प्रतियोगिता के लिए देश के सभी राज्यों (डी.सी. सहित) से आईं प्रतिभागियों ने मियामी में 2 हफ्ते गुजारे। इस दौरान उन्होंने कॉस्ट्यूम और स्विमसूट जैसे राउंड्स की तैयारी की।

कार्यक्रम में पिछली विजेता सुंदरियों को 'लीगेसी क्वीन्स' के तौर पर खास सम्मान भी दिया गया। केली को एक बेहद शानदार इनाम पैकेज मिला, जिसकी कीमत 685,000 डॉलर से ज्यादा थी।

इस पैकेज में 150,000 डॉलर की सैलरी, एक रेंज रोवर गाड़ी और मियामी में एक आलीशान अपार्टमेंट का लीज शामिल है।