मुंबई छोड़ने वाले थे 'राख' के खलनायक रमनदीप यादव, अब दुनिया की सुपरहिट सीरीज में चमके मनोरंजन Jun 30, 2026

अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज 'राख' में राजजो का किरदार निभाने वाले अभिनेता रमनदीप यादव, काम की तलाश में सालों तक संघर्ष करने के बाद मुंबई छोड़ने वाले थे।

उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार अस्वीकृति झेलनी पड़ रही थी और आर्थिक रूप से भी वे मुश्किल में थे, लेकिन उन्होंने छोटे-मोटे काम करने के बजाय सिर्फ अभिनय पर ही टिके रहने का फैसला किया।

उनका यह धैर्य रंग लाया, आज 'राख' पूरी दुनिया में प्राइम वीडियो की नंबर 1 गैर-अंग्रेजी सीरीज बन चुकी है।