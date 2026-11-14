जूनियर एनटीआर ने किया अपनी अगली फिल्म का ऐलान, पेट पकड़कर हँसने को हो जाएं तैयार

सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने निर्देशक अनिल रविपुडी के साथ अपनी अगली फिल्म का ऐलान किया है। दोनों पहली बार किसी फिल्म में साथ काम करेंगे। एनटीआर ने सोशल मीडिया पर अनिल के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'यह फिल्म खूब हंसाने वाली होगी।' अनिल रविपुडी ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पूरी तरह मनोरंजन से भरपूर होगी और इसकी शूटिंग जल्द शुरू होगी। फिल्म को जूनियर एनटीआर के भाई नंदमुरी कल्याण राम की कंपनी एनटीआर आर्ट्स बनाएगी। फिलहाल फिल्म के नाम और बाकी कलाकारों की जानकारी सामने नहीं आई है।