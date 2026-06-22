जून के आखिरी हफ्ते में OTT पर लें इन सीरीज-फिल्मों का मजा, सप्ताहांत बनेगा मजेदार

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'लॉक अप सीजन 2', 'अलायंस' और 'राजा शिवाजी'

'लॉक अप' सीजन 1 की सफलता के बाद अब इसका दूसरा सीजन आने जा रहा है। इसकी मेजबानी फराह खान और रितेश देशमुख करेंगे। ये 27 जून से नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा। रियलिटी शो 'अलायंस' 26 जून से प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगा। इसकी मेजबानी कुणाल खेमू करेंगे। 'राजा शिवाजी' सिनेमाघरों में कमाई करने के बाद अब OTT पर रिलीज होने वाली है। रितेश की यह फिल्म 26 जून को नेटफ्लिक्स पर आएगी।