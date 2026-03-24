फिल्म 'मोआना' का ट्रेलर जारी, 'माउई' के अवतार में जबरदस्त लगे ड्वेन जॉनसन

लेखन ज्योति सिंह 10:28 am Mar 24, 202610:28 am

क्या है खबर?

डिज्नी ने अपनी लाइव-एक्शन एडवेंचर फिल्म 'मोआना' का ट्रेलर जारी कर दिया है। 'द रॉक' के नाम से लोकप्रिय अभिनेता ड्वेन जॉनसन एक बार फिर अपने आइकोनिक किरदार 'माउई' के साथ वापसी कर रहे हैं। अभिनेत्री कैथरीन लागा'इया मुख्य किरदार 'मोआना' निभा रही हैं। 2016 की मूल एनिमेटेड फिल्म 'मोआना' और 2024 में आई 'मोआना 2' के बाद, निर्माता लाइव-एक्शन रीमेक लेकर आए हैं, जिससे फैंस बेहद उत्साहित हैं। ट्रेलर के साथ 'मोआना' की रिलीज तारीख भी बताई गई है।