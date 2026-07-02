जुलाई में होगा धमाका, OTT पर आ रहीं ये शानदार फिल्में-सीरीज; जानिए कब और कहां देखें

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'ऐली' और 'प्रीतम एंड पेड्रो'

वेब सीरीज 'ऐली' 1 जुलाई, 2026 से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो गई है। कॉमेडी, फैशन और युवाओं के जीवन से जुड़े अनुभवों पर आधारित इस सीरीज में लेक्सी माइनट्री मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी। वेब सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' को राजकुमार हिरानी ने लिखा और निर्मित किया है। इस सीरीज के जरिए राजकुमार के बेटे वीर हिरानी अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं। यह सीरीज 3 जुलाई, 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।