मशहूर 'जूस अंकल' अभिनेता पार्क डोंग-बिन की मौत, अपने ही रेस्तरां में मिला शव मनोरंजन Apr 30, 2026

मशहूर 'जूस अंकल' मीम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले दक्षिण कोरियाई अभिनेता पार्क डोंग-बिन अब हमारे बीच नहीं रहे। 56 वर्षीय अभिनेता का शव प्योंगटेक स्थित उनके उस रेस्तरां में मिला, जिसे वह जल्द ही शुरू करने वाले थे।

पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, हालांकि शुरुआती जांच में मौके से न तो कोई सुसाइड नोट मिला है और ना ही किसी तरह की आपराधिक गतिविधि या गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। उनके अचानक चले जाने से उनके प्रशंसक और कोरियाई फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमे में है।