जूही चावला के बेटे को मिला यह खास सम्मान, एक्ट्रेस ने ऐसे जाहिर की खुशी मनोरंजन May 25, 2026

जूही चावला के बेटे अर्जुन मेहता ने न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हाल ही में ग्रेजुएशन किया है। उन्हें उनकी शानदार शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित फाई बीटा कप्पा सोसाइटी में शामिल किया गया है।

जूही ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर की और समारोह के कई फोटो-वीडियो साझा किए। इन फोटोज में जूही और उनका पूरा परिवार अर्जुन के इस खास दिन को मनाने के लिए बहुत खुश दिख रहा था।