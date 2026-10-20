'कोर्टरूम 55' में खुलेगी बिश्नोई गैंग की पोल? सलमान खान और बाबा सिद्दीकी से जुड़े मामलों पर नजर

यह कोर्टरूम अब सिर्फ एक आम कोर्टरूम नहीं रहा। यह महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (MCOCA) के तहत दर्ज मामलों का मुख्य ठिकाना बन गया है, खासकर बिश्वनोई गैंग से जुड़े केसों का।

सलमान के घर के बाहर हुई गोलीबारी और सिद्दीकी की हत्या जैसी बड़ी वारदातों ने इसकी अहमियत और बढ़ा दी है।

सलमान को एक अहम गवाह के तौर पर पेश होने की उम्मीद है। कोर्टरूम नंबर 55 में मुंबई शहर इस बात का गवाह बन रहा है कि अपराध और शो बिजनेस की दुनिया कितनी गहराई से एक-दूसरे से जुड़ी हुई है।

आगे क्या फैसला आता है, यह दोनों ही दुनिया के भविष्य को तय कर सकता है।