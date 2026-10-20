'कोर्टरूम 55' में खुलेगी बिश्नोई गैंग की पोल? सलमान खान और बाबा सिद्दीकी से जुड़े मामलों पर नजर
दक्षिण मुंबई का कोर्टरूम नंबर 55 अचानक सुर्खियों में आ गया है। यहां शहर के कुछ बड़े संगठित अपराध के मामले चल रहे हैं, जिनमें से कई का बॉलीवुड से सीधा जुड़ाव है।
फिलहाल, स्पेशल जज सत्यनारायण रामजीवन नवनंदर उन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, जिनका संबंध अभिनेता सलमान खान पर हुए हमलों और राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से है।
इसी वजह से यह कोर्टरूम अब खबरों और हाई-वोल्टेज ड्रामे का खास अड्डा बन गया है।
कोर्टरूम MCOCA बिश्वनोई गैंग के मुकदमों की कर रहा है मेजबानी
यह कोर्टरूम अब सिर्फ एक आम कोर्टरूम नहीं रहा। यह महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (MCOCA) के तहत दर्ज मामलों का मुख्य ठिकाना बन गया है, खासकर बिश्वनोई गैंग से जुड़े केसों का।
सलमान के घर के बाहर हुई गोलीबारी और सिद्दीकी की हत्या जैसी बड़ी वारदातों ने इसकी अहमियत और बढ़ा दी है।
सलमान को एक अहम गवाह के तौर पर पेश होने की उम्मीद है। कोर्टरूम नंबर 55 में मुंबई शहर इस बात का गवाह बन रहा है कि अपराध और शो बिजनेस की दुनिया कितनी गहराई से एक-दूसरे से जुड़ी हुई है।
आगे क्या फैसला आता है, यह दोनों ही दुनिया के भविष्य को तय कर सकता है।