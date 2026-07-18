रणवीर सिंह की 'प्रलय' में हॉलीवुड का तड़का, हुई नेटफ्लिक्स के 'नारकोस' के सिनेमेटोग्राफर की एंट्री

इसके अलाव जुआन कार्लोस गिल अभिनेता विक्रांत मैसी की आगामी फिल्म 'व्हाइट' पर भी काम कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जिसकी शूटिंग दक्षिण अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में की गई है और इसे 100 से अधिक देशों में रिलीज करने की तैयारी है। 'प्रलय' और 'व्हाइट' जैसी फिल्में इस बात का जीता-जागता सबूत हैं कि बॉलीवुड अब अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़कर और वैश्विक स्तर की कहानियों पर काम करके अपने सिनेमा का दायरा बढ़ा रहा है, जिन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाएगा।