रणवीर सिंह की 'प्रलय' में हॉलीवुड का तड़का, हुई नेटफ्लिक्स के 'नारकोस' के सिनेमेटोग्राफर की एंट्री
रणवीर सिंह की आने वाली जॉम्बी थ्रिलर फिल्म 'प्रलय' ने अपने क्रू में 'नारकोस' जैसे मशहूर नेटफ्लिक्स शो के सिनेमेटोग्राफर जुआन कार्लोस गिल को शामिल किया है। फिल्म की टीम इसे हॉलीवुड जैसी शानदार विजुअल क्वालिटी देना चाहती है। फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं और इसे हंसल मेहता प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोनों का लक्ष्य फिल्म के दृश्यों को बेहतरीन बनाना और दर्शकों को एक नया सिनेमाई अनुभव प्रदान करना है।
विक्रांत मैसी की 'व्हाइट' से भी जुड़े हैं जुआन
इसके अलाव जुआन कार्लोस गिल अभिनेता विक्रांत मैसी की आगामी फिल्म 'व्हाइट' पर भी काम कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जिसकी शूटिंग दक्षिण अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में की गई है और इसे 100 से अधिक देशों में रिलीज करने की तैयारी है। 'प्रलय' और 'व्हाइट' जैसी फिल्में इस बात का जीता-जागता सबूत हैं कि बॉलीवुड अब अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़कर और वैश्विक स्तर की कहानियों पर काम करके अपने सिनेमा का दायरा बढ़ा रहा है, जिन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाएगा।