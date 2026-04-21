जूनियर एनटीआर की फिल्म के लिए इंतजार बढ़ा

जूनियर एनटीआर की फिल्म रिलीज से उठा पर्दा, पोस्टर के साथ तारीख का खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 11:47 am Apr 21, 202611:47 am

क्या है खबर?

जूनियर एनटीआर को आखिरी बार फिल्म 'देवरा' में देखा गया था, जिसमें उनके साथ जाह्नवी कपूर नजर आई थीं। अब अभिनेता निर्देशक प्रशांत नील के साथ अगली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, जिसका शीर्षक तय होना बाकी है। लोगों का इंतजार खत्म करते हुए निर्माताओं ने फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें एनटीआर की एक झलक देखने को मिली है। इसी के साथ फिल्म की रिलीज तारीख से भी पर्दा उठा दिया गया है।