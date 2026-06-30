फिल्म से पहला पोस्टर आया सामने

जूनियर एनटीआर की पौराणिक फिल्म का हुआ ऐलान, दमदार पोस्टर भी जारी

लेखन ज्योति सिंह 10:06 am Jun 30, 202610:06 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म 'ड्रैगन' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, अभिनेता ने अपनी एक और धमाकेदार पौराणिक फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। काफी समय से चर्चाएं थीं कि एनटीआर और निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास एक परियोजना के लिए साथ आ सकते हैं। आखिरकार निर्माताओं ने फिल्म से पहला पोस्टर जारी करते हुए इसकी घोषणा कर दी। शीर्षक अभी तय नहीं है, लेकिन फिल्म भगवान कार्तिकेय (मुरुगन) पर आधारित बताई जा रही है।