जूनियर एनटीआर की फिल्म पर आया ये अपडेट

जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की फिल्म पर लगा ब्रेक? निर्माताओं ने दिया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 03:32 pm Apr 08, 202603:32 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को आखिरी बार फिल्म 'देवरा' (2024) में देखा गया था। इन दिनों अभिनेता अपनी अगली एक्शन फिल्म की तैयारी में जुटे हैं, जिसे 'KGF' निर्देशक प्रशांत नील बना रहे हैं। कुछ समय से चर्चा थी कि एनटीआर और नील के बीच लुक की असहमति के चलते फिल्म के शेड्यूल को रद्द कर दिया गया है। नतीजन, फिल्म की शूटिंग रुक गई। अब इन चर्चाओं पर फिल्म के निर्माता मैत्री मूवी मेकर्स ने चुप्पी तोड़ी है।