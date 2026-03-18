फिल्म 'ड्रैगन' में शामिल हुए अनिल कपूर

जूनियर एनटीआर की 'ड्रैगन' में शामिल हुए अनिल कपूर, इस किरदार में मचाएंगे तहलका

लेखन ज्योति सिंह 10:11 am Mar 18, 202610:11 am

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को आखिरी बार फिल्म 'देवरा' (2024) में देखा गया था। काफी वक्त से वह अपनी आगामी फिल्म 'ड्रैगन' से लोगाें का ध्यान खींच रहे हैं जिसका निर्देशन प्रशांत नील कर रहे हैं। 'KGF' और 'सालार' जैसी फ्रैंचाइजी बना चुके प्रशांत की इस पैन इंडिया फिल्म से लोगाें की काफी उम्मीदें हैं। इस बीच, 'ड्रैगन' से जुड़ा दिलचस्प अपडेट आया है जिसके मुताबिक अनिल कपूर इस फिल्म का हिस्सा बन गए हैं।