ट्रंप ने होर्मुज में जहाज आवाजाही में मदद का प्रस्ताव दिया, कहा- ईरान पुनर्निर्माण शुरू करे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध को 2 हफ्ते तक रोकने की घोषणा करने के 5 घंटे बाद आज के दिन को विश्व शांति के लिए बड़ा दिन बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को सुचारू बनाने में मदद का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने लिखा कि व्यवस्था बनाने के लिए हथियारों से लदी अमेरिकी सेना वहां तैनात रहेगी, अब ईरान पुनर्निर्माण शुरू कर सकता है।

बयान सभी का सब्र टूट चुका है- ट्रंप ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'विश्व शांति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है! ईरान भी यही चाहता है, अब उनका सब्र टूट चुका है! और ठीक इसी तरह, बाकी सभी का भी! अमेरिका, होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को सुचारू बनाने में मदद करेगा। वहां बहुत सारे सकारात्मक काम होंगे! इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा। ईरान अब अपने पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकता है।'

बयान मध्य-पूर्व के लिए स्वर्ण युग साबित होगा- ट्रंप ट्रंप ने आगे लिखा कि उनकी सेना तरह की जरूरी चीज़ों से लदे हुए, होर्मुज जलडमरूमध्य के पास मौजूद रहेंगे ताकि यह पक्का किया जा सके कि सब कुछ ठीक-ठाक हो। उन्होंने कहा कि, 'मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा ही होगा। ठीक वैसे ही, जैसा हम अमेरिका में अनुभव कर रहे हैं, यह मध्य-पूर्व का स्वर्ण युग साबित हो सकता है!' बता दें कि ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका उसके 10 सूत्रीय प्रस्तावों पर सहमत है।

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