जोजू जॉर्ज की 'वरवु' रिलीज से ठीक 1 दिन पहले टली, निर्माताओं ने बताई फिल्म टालने की वजह मनोरंजन Jun 13, 2026

जुजू जॉर्ज की एक्शन ड्रामा फिल्म 'वरवु' की रिलीज एक बार फिर टल गई है। इस बार तो रिलीज से ठीक एक दिन पहले यह फैसला लिया गया। ये फिल्म पहले 1 मई को रिलीज होने वाली थी, जिसे तब भी आगे बढ़ा दिया गया था। अब निर्माताओं ने फिर से फिल्म टलने का ऐलान किया है, लेकिन इसकी नई रिलीज तारीख अभी नहीं बताई है। टीम का कहना है कि ये फैसला दर्शकों को बेहतरीन सिनेमाई अनुभव देने के लिए किया गया है।