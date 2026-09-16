NASA संग हॉलीवुड बाउल में जॉय बरुआ का धमाकेदार डेब्यू, 'कॉस्मिक रैप्सोडी' में होगा कला और विज्ञान का अद्भुत संगम
भारतीय गायक-संगीतकार जॉय बरुआ, जो असम से हैं, 27 जुलाई, 2027 को हॉलीवुड बाउल में अपने 'कॉस्मिक रैप्सोडी' शो को पेश करने वाले हैं।
इस शो में NASA के खगोल भौतिकी (एस्ट्रोफिजिक्स) रिसर्च को लाइव ऑर्केस्ट्रल संगीत और एनिमेशन के साथ मिलाया जाएगा, जिससे विज्ञान थोड़ा और जादुई लगने लगेगा।
यह शो NASA के COSI मिशन से भी जुड़ा है, जिसका मकसद यह पता लगाना है कि तारे फटने पर अलग-अलग तत्व कैसे बनते हैं।
बरुआ और मार्टिन मिलकर बना रहे हैं 'कनफेटी स्टार-आयन'
बरुआ, फ्रेंच संगीतकार मनु मार्टिन के साथ मिलकर 'कनफेटी स्टार-आयन' नाम का एक पीस तैयार कर रहे हैं।
मनु मार्टिन बड़े 'कॉस्मिक रैप्सोडी' ऑर्केस्ट्रल प्रोजेक्ट के मुख्य संगीतकार, ऑर्केस्ट्रेटर और अरेंजर हैं। यह पीस ऑर्केस्ट्रल आवाजों को मिशन-कंट्रोल की रिकॉर्डिंग के साथ मिलाकर ब्रह्मांडीय घटनाओं को जीवंत करता है।
असम के ही एनिमेटर और निर्देशक समुद्र काजल सैकिया ने इसमें ऐसे विज़ुअल्स जोड़े हैं, जो तारों के फटने से निकलने वाली ऊर्जा से प्रेरित हैं।
यह पूरा प्रोजेक्ट दिखाता है कि कला और विज्ञान कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा, यह असम के कलाकारों को वैश्विक मंच पर एक खास पहचान भी देता है।