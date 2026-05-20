जॉन ट्रैवोल्टा को बेटी एला पर गर्व, कान्स प्रीमियर के बाद बोले- ये एक सच्चे सितारे का जन्म 

ट्रैवोल्टा को मिला सरप्राइज ऑनरेरी पाम डी ओर

कान्स फिल्म फेस्टिवल में जॉन ट्रैवोल्टा को एक और बड़ा सरप्राइज मिला। उन्हें मानद पाल्म डी ओर पुरस्कार से नवाजा गया। इस सम्मान से वो इतने अभिभूत थे कि उन्होंने कहा, 'ये एक विनम्र अनुभव से कहीं बढ़कर है।" उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये बड़ा सम्मान उन्हें मिलेगा।

फेस्टिवल के डायरेक्टर थियरी फ्रोमो ने कई महीने पहले ही फिल्म को महोत्सव में शामिल कर लिया था। अगर आप 'प्रोपेलर वन-वे नाइट कोच' देखना चाहते हैं तो ये 29 मई से एप्पल टीवी पर उपलब्ध होगी।