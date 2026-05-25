जॉन ग्रिशम का यूट्यूब पर फूटा गुस्सा, बोले-'AI ने 'द विडो' चुराई'
मशहूर लेखक जॉन ग्रिशम का यूट्यूब से गुस्सा बढ़ गया है। उनकी मशहूर किताब 'द विडो' की एक AI जेनरेटेड ऑडियोबुक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जिसे करीब 80,000 बार सुना जा चुका है।
जॉन का मानना है कि यह उनकी किताब की चोरी है, जिसके लिए कोई इजाजत नहीं ली गई। असली ऑडियोबुक में जहां एक पेशेवर नैरेटर अपनी आवाज देता है, वहीं इस AI वाली में कंप्यूटर की आवाज पूरी किताब को पढ़ रही है।
इसके साथ घंटों की AI से बनी स्टॉक फुटेज भी जोड़ी गई है, जिसे जॉन पायरेसी बता रहे हैं।
जॉन का फूटा गुस्सा
जॉन ने यूट्यूब पर सीधा आरोप लगाया है कि वे जानबूझकर इस अनाधिकृत ऑडियोबुक को प्लेटफॉर्म से हटाने से मना कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, 'यह साफ है कि उन्हें पता है क्या हो रहा है और वे इसे रोकने से मना कर रहे हैं।' यह पूरा मामला दिखाता है कि आज के कॉपीराइट टूल्स AI नैरेटेड ऑडियोबुक्स को पहचानने में कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।
ऐसे में, लेखकों और किताबें प्रकाशित करने वालों के लिए अपने काम की सुरक्षा करना काफी चुनौती भरा हो जाता है, क्योंकि तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है।