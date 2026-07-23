जॉन क्यूसैक ने NEET विरोध आंदोलन का किया समर्थन, जानिए क्या बोले?
हॉलीवुड अभिनेता जॉन क्यूसैक NEET-UG पेपर लीक और परीक्षा में हुई अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारतीय छात्रों का समर्थन कर रहे हैं।
उन्होंने एक्स पर अरुंधति रॉय का एक निबंध साझा किया और उसे खूबसूरत खबर कहा।
यह निबंध दिल्ली में 'कॉकक्रोच जनता पार्टी' के 'चलो संसद' मार्च के दौरान पुलिस के व्यवहार की आलोचना करता है, जहां छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
दिल्ली में छात्रों और पुलिस के बीच हुआ टकराव
22 जुलाई को प्रदर्शन और तेज हो गए, जिसके बाद छात्रों और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव हो गया। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने जरुरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, जबकि अधिकारियों का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया।
इन टकरावों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिससे पूरे देश में चिंता फैल गई है। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अब जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
राहुल गांधी भी इस सप्ताह की शुरुआत में इसमें शामिल हुए थे। सलमान खान, ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट जैसे बॉलीवुड सितारों ने भी छात्रों की शिक्षा सुधार की मांग का समर्थन किया है।