जॉन क्यूसैक ने NEET विरोध आंदोलन का किया समर्थन, जानिए क्या बोले?

22 जुलाई को प्रदर्शन और तेज हो गए, जिसके बाद छात्रों और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव हो गया। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने जरुरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, जबकि अधिकारियों का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया।

इन टकरावों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिससे पूरे देश में चिंता फैल गई है। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अब जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

राहुल गांधी भी इस सप्ताह की शुरुआत में इसमें शामिल हुए थे। सलमान खान, ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट जैसे बॉलीवुड सितारों ने भी छात्रों की शिक्षा सुधार की मांग का समर्थन किया है।