जो विल्सन ने गलत कैंसर रिपोर्ट के डर पर किया खुलासा, असलियत जान मिली राहत; महिलाओं से की खास अपील

जो विल्सन ने अपने सोशल मीडिया पर इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि गलत निदान की वजह से 5 महीनों तक उन्हें जो अनिश्चितता और चिंता झेलनी पड़ी, उसके बाद राहत का एहसास कितना बड़ा था।

उन्होंने सभी महिलाओं से गुजारिश की है कि वे अपना पॅप टेस्ट जरूर करवाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से दयालु और संवेदनशील बनने की भी अपील की।

उन्होंने कहा, 'आप नहीं जानते होंगे कि कोई किस जंग से लड़ रहा है।' उनकी 2025 की डॉक्यूमेंट्री, 'फुटबॉल, कैंसर एंड मी', उनकी इस पूरी यात्रा को दिखाती है, जिसमें वे लोगों को बीमारी की शुरुआती पहचान के प्रति जागरूक करने पर ज़ोर देती हैं।