जो विल्सन ने गलत कैंसर रिपोर्ट के डर पर किया खुलासा, असलियत जान मिली राहत; महिलाओं से की खास अपील
स्काई स्पोर्ट्स की प्रेजेंटर जो विल्सन ने हाल ही में अपना अनुभव साझा किया है। उन्हें बताया गया था कि सर्वाइकल कैंसर दोबारा लौट आया है, लेकिन असल में उनका यह निदान गलत था।
उन्होंने 2022 में पहली बार कैंसर का इलाज करवाया था। इसके बाद, 2026 की शुरुआत में डॉक्टरों ने उन्हें फिर से बताया कि बीमारी लौट आई है।
मगर कई महीनों बाद, जब गहन जांच हुई, तो पता चला कि यह दरअसल बिनाइन न्यूरोमा (सूजी हुई नसों का एक गुच्छा) था।
जो विल्सन कर रही हैं महिलाओं से पॅप टेस्ट करवाने का आग्रह
जो विल्सन ने अपने सोशल मीडिया पर इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि गलत निदान की वजह से 5 महीनों तक उन्हें जो अनिश्चितता और चिंता झेलनी पड़ी, उसके बाद राहत का एहसास कितना बड़ा था।
उन्होंने सभी महिलाओं से गुजारिश की है कि वे अपना पॅप टेस्ट जरूर करवाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से दयालु और संवेदनशील बनने की भी अपील की।
उन्होंने कहा, 'आप नहीं जानते होंगे कि कोई किस जंग से लड़ रहा है।' उनकी 2025 की डॉक्यूमेंट्री, 'फुटबॉल, कैंसर एंड मी', उनकी इस पूरी यात्रा को दिखाती है, जिसमें वे लोगों को बीमारी की शुरुआती पहचान के प्रति जागरूक करने पर ज़ोर देती हैं।