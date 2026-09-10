'हुंकार-द रोर' के ट्रेलर में गूंजी सच्चाई की आवाज, अनीत-फातिमा का दिखा दमदार अंदाज
क्या है खबर?
जियोहॉटस्टार ने 'हुंकार-द रोर' का ट्रेलर जारी किया है, जिसकी कार्यकारी निर्माता प्रियंका चोपड़ा हैं। इस क्राइम थ्रिलर सीरीज में मुख्य किरदार अनीत पड्डा निभाती नजर आएंगी और उनके साथ फातिमा सना शेख भी महत्वपूर्ण किरदार में शामिल हैं। 'मीनू रावत' के किरदार में अनीत ने ट्रेलर में जहां क्राइम के खिलाफ साहस का प्रदर्शन किया है, तो वहीं महिला पुलिस अधिकारी की भूमिका में फातिमा दमदार नजर आई हैं। इसका निर्माण बिड़ला स्टूडियोज और अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने किया है।
ट्रेलर
जानिए कैसा है सीरीज का ट्रेलर
करण डी कपाडिया, नित्या मेहरा और हीराज मरफतिया द्वारा निर्देशित, 'हुंकार: द रोर' का ट्रेलर क्राइम, दबदबा और साहस का पुरजोर प्रदर्शन करता है।
17 साल की मीनू (अनीत) प्रभावशाली बापजी के शोषण का शिकार होती है, लेकिन वह हार न मानकर आवाज उठाने का दम रखती है। इस जंग में सबूत से लेकर उसके अपने तक एक कदम पीछे हटते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती।
इस सच की लड़ाई में फातिमा के किरदार ने अहम भूमिका निभाई है।
रिलीज
इसी महीने OTT का रुख करेगी सीरीज
'हुंकार: द रोर' का ट्रेलर जारी करते हुए निर्माताओं ने कैप्शन दिया, 'जब एक लड़की की आवाज आएगी समाज की भक्ति से, तो जीत किसकी होगी?'
यह एक ऐसी युवती की कहानी है, जो विद्रोह, शक्ति, विश्वास और निर्णय जैसे विषयों को उजागर करती है।
सीरीज में मोहम्मद जीशान अय्यूब, अर्जुन माथुर, रघुबीर यादव और राम कपूर जैसे दमदार कलाकारों का समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसका प्रीमियर 25 सितंबर, 2026 को जियोहॉटस्टार पर होगा।