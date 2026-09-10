'हुंकार-द रोर' के ट्रेलर में गूंजी सच्चाई की आवाज, अनीत-फातिमा का दिखा दमदार अंदाज

लेखन ज्योति सिंह 03:27 pm Sep 10, 202603:27 pm

क्या है खबर?

जियोहॉटस्टार ने 'हुंकार-द रोर' का ट्रेलर जारी किया है, जिसकी कार्यकारी निर्माता प्रियंका चोपड़ा हैं। इस क्राइम थ्रिलर सीरीज में मुख्य किरदार अनीत पड्‌डा निभाती नजर आएंगी और उनके साथ फातिमा सना शेख भी महत्वपूर्ण किरदार में शामिल हैं। 'मीनू रावत' के किरदार में अनीत ने ट्रेलर में जहां क्राइम के खिलाफ साहस का प्रदर्शन किया है, तो वहीं महिला पुलिस अधिकारी की भूमिका में फातिमा दमदार नजर आई हैं। इसका निर्माण बिड़ला स्टूडियोज और अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने किया है।