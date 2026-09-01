टीजर की शुरुआत मीनू रावत (अनीत) नाम की लड़की से होती है, जो अपने साथ हुई जोर-जबरदस्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचती है।

हालांकि, आरोप जिस व्यक्ति 'बापजी' पर लगा है, वह एक बहुत बड़े विद्यालय का मसीहा है। इसके बाद डर, दबाव, क्राइम और कोर्ट की लड़ाई की झलक दिखती है।

'हुंकार-द रोर' की कहानी समाज में होने वाले अन्याय के खिलाफ विद्रोह और आवाज उठाने का संकेत देती है। इसका प्रीमियर 25 सितंबर को जियोहॉटस्टार पर होगा।