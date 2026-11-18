नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सीरीज 'डॉ हसन' का टीजर जारी, इस अमेरिकी शो का है रूपांतरण

लेखन ज्योति सिंह 03:10 pm Nov 18, 202603:10 pm

क्या है खबर?

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आगामी सीरीज 'डॉ हसन' का टीजर जारी कर दिया गया है। इसमें वह डॉ इमरान हसन का मुख्य किरदार निभा रहे हैं जो असंभव और रहस्यमयी बीमारियों का पता लगाने में माहिर है, लेकिन स्वभाव से बेहद अड़ियल, सनकी और चिड़चिड़ा है। सीरीज में उनके साथ दीया मिर्जा 'डॉ पलक जैन' के किरदार में नजर आएंगी। 'डॉ हसन' असल में मशहूर अमेरिकी मेडिकल ड्रामा 'हाउस' का हिंदी रूपांतरण है, जिसका निर्माण बनिजय एशिया द्वारा किया गया है।