'द ओडिसी' के पर्दे के पीछे की डॉक्यूमेंट्री का हुआ प्रीमियर, जानें इसे कहां देख सकते हैं?

जियो हॉटस्टार 14 जुलाई को 'द ओडिसी: द मेकिंग ऑफ एन एपिक' नाम की पर्दे के पीछे की डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर रहा है। यह डॉक्यूमेंट्री नोलन की बड़ी फिल्म के सिनेमाघरों में 17 जुलाई को आने से ठीक पहले आ रही है।

इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि होमर की पुरानी कविता आज भी क्यों मायने रखती है और उसे आज के हिसाब से कैसे नए ढंग से दिखाया जा रहा है।