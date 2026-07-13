'द ओडिसी' के पर्दे के पीछे की डॉक्यूमेंट्री का हुआ प्रीमियर, जानें इसे कहां देख सकते हैं?
मनोरंजन
जियो हॉटस्टार 14 जुलाई को 'द ओडिसी: द मेकिंग ऑफ एन एपिक' नाम की पर्दे के पीछे की डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर रहा है। यह डॉक्यूमेंट्री नोलन की बड़ी फिल्म के सिनेमाघरों में 17 जुलाई को आने से ठीक पहले आ रही है।
इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि होमर की पुरानी कविता आज भी क्यों मायने रखती है और उसे आज के हिसाब से कैसे नए ढंग से दिखाया जा रहा है।
फीचरटेट में नोलन की इस चीज पर दिया गया खास ध्यान
यह 30 मिनट का फीचरटेट बताता है कि नोलन ने दर्शकों को जबरदस्त अनुभव देने के लिए अपनी पूरी फिल्म 70-MM आईमैक्स पर शूट करने का फैसला क्यों किया।
इसमें आपको ग्रीस और मोरक्को में हुई फिल्म की शूटिंग की झलक भी देखने को मिलेगी, जिसमें नेस्टर्स केव जैसी दूर-दराज की जगहें भी शामिल हैं। इसमें मुख्य कलाकार भी अपनी भूमिकाओं में नजर आएंगे।