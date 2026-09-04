जियो हॉटस्टार के 'बिग बॉस' ने मचाया धमाल, 6 भाषाओं में मिले 95 से ज्यादा ब्रांड्स और 50 करोड़ दर्शक
जियो हॉटस्टार का 'बिग बॉस' इस समय खूब चर्चा में है। 95 से ज्यादा ब्रांड्स ने इसके 6 क्षेत्रीय भाषाओं वाले संस्करणों- हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के लिए विज्ञापन दिए हैं।
यह बात साफ है कि शो का कई भाषाओं में प्रसारित होना काम कर रहा है। खासकर हिंदी बाजार में 70 प्रतिशत विज्ञापनदाता ऐसे हैं, जो पहली बार इससे जुड़े हैं, जबकि दक्षिणी भाषाओं के संस्करणों में भी आधे से ज्यादा ब्रांड्स नए हैं। यह ट्रेंड दिखाता है कि भारतीय त्योहारों के इस मौसम में अब ब्रांड्स क्षेत्रीय कंटेंट पर ज्यादा पैसा लगा रहे हैं।
जियो हॉटस्टार को मिले थे 50 करोड़ से ज्यादा दर्शक
विज्ञापनदाताओं की सूची काफी लंबी है। इसमें HUL, मारुति सुज़ुकी, ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प और एशियन पेंट्स जैसे बड़े राष्ट्रीय ब्रांड्स शामिल हैं। वहीं, एआई+ नोवा स्मार्टफोन और डेन्यूब प्रॉपर्टीज जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं।
सलमान खान, विजय सेतुपति और मोहनलाल जैसे बड़े सितारे अलग-अलग भाषाओं में इस शो को होस्ट कर रहे हैं, जिससे 'बिग बॉस' भारत के कोने-कोने तक पहुंच रहा है।
इसके अलावा, जियो हॉटस्टार का दावा है कि अब इस शो के 50 करोड़ से ज्यादा दर्शक हैं और पिछले साल दर्शकों के साथ इसके जुड़ाव (एंगेजमेंट) में 47% की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई थी।