'पिच टू गेट रिच' के दूसरे सीजन का ऐलान, इस बार दांव पर लगे 100 करोड़

लेखन ज्योति सिंह 04:51 pm Nov 20, 202604:51 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और करण जौहर का फैशन रियलिटी शो 'पिच टू गेट रिच' दूसरे सीजन के साथ लौट रहा है। निर्माताओं ने शो की स्ट्रीमिंग तारीख और इसका आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया है जो बड़े आइडिया, कड़े मुकाबले और डबल ड्रामे का वादा करता है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार निवेश राशि को 150 प्रतिशत बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया गया है। वहीं, पैनल में मलाइका अरोड़ा, अश्नीर ग्रोवर और दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान भी शामिल हैं।