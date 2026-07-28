'माइकल' की OTT रिलीज तारीख आई

'माइकल' की OTT रिलीज तारीख का ऐलान, जानिए कब-कहां होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 01:32 pm Jul 28, 202601:32 pm

क्या है खबर?

'किंग ऑफ पॉप' के नाम से मशहूर माइकल जैक्सन अपने फैंस के घरों में दस्तक देंगे। उनकी जिंदगी पर आधारित फिल्म 'माइकल' अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए बिल्कुल तैयार है। एंटोइन फूक्वा द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने 24 अप्रैल, 2026 को दुनियाभर में रिलीज होकर इतिहास रच दिया था और बॉक्स ऑफिस पर करीब 8,300 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार किया। फिल्म में उनका किरदार सगे भतीजे जाफर जैक्सन ने निभाया है, जिन्हें अपने अभिनय के लिए खूब प्रशंसा मिली।