रिलायंस के जियो स्टूडियो ने IIFA 2026 में बाजी मारी, 12 पुरस्कार जीतकर सबके होश उड़ाए
जियो स्टूडियोज ने IIFA 2026 अवॉर्ड्स में धूम मचा दी। उन्होंने पिछले साल के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए कुल 15 ट्रॉफियां जीतीं।
उनकी फिल्म 'धुरंधर' सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म ने 'सर्वश्रेष्ठ फिल्म' और 'सर्वश्रेष्ठ निर्देशक' जैसे बड़े अवॉर्ड्स जीतकर सबका ध्यान खींचा।
इस शानदार जीत ने एक बार फिर दिखा दिया कि जियो स्टूडियोज की फिल्म इंडस्ट्री में कितनी मज़बूत पकड़ है।
'धुरंधर' ने अपने नाम किए 12 पुरस्कार
'धुरंधर' ने अकेले कुल 12 पुरस्कार हासिल किए। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर को 'सर्वश्रेष्ठ निर्देशक' चुना गया, वहीं रणवीर सिंह को 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का अवॉर्ड मिला।
संजय दत्त ने 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (सहायक अभिनेता)' का पुरस्कार जीता, जबकि अक्षय खन्ना को 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नकारात्मक भूमिका' से नवाजा गया।
इसके अलावा, 'बरमुल्ला' को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल फिल्म चुना गया। दूसरी ओर, सान्या मल्होत्रा को उनकी फिल्म 'मिसेज' के लिए 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' का पुरस्कार मिला।
कुल मिलाकर, नए जमाने के फिल्मी दीवानों के लिए यह एक यादगार रात साबित हुई।