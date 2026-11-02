रिलायंस के जियो स्टूडियो ने IIFA 2026 में बाजी मारी, 12 पुरस्कार जीतकर सबके होश उड़ाए

'धुरंधर' ने अकेले कुल 12 पुरस्कार हासिल किए। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर को 'सर्वश्रेष्ठ निर्देशक' चुना गया, वहीं रणवीर सिंह को 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का अवॉर्ड मिला।

संजय दत्त ने 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (सहायक अभिनेता)' का पुरस्कार जीता, जबकि अक्षय खन्ना को 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नकारात्मक भूमिका' से नवाजा गया।

इसके अलावा, 'बरमुल्ला' को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल फिल्म चुना गया। दूसरी ओर, सान्या मल्होत्रा को उनकी फिल्म 'मिसेज' के लिए 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' का पुरस्कार मिला।

कुल मिलाकर, नए जमाने के फिल्मी दीवानों के लिए यह एक यादगार रात साबित हुई।