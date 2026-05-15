'धुरंधर 2' की OTT रिलीज तारीख का ऐलान

'धुरंधर 2' का इंतजार खत्म, नेटफ्लिक्स के बाद जियो हॉटस्टार पर इस दिन आएगी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 03:59 pm May 15, 202603:59 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया था। अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धमाका करने के लिए तैयार है। यूं तो फिल्म का अनकट संस्करण नेटफ्लिक्स पर आ गया है, जो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए है। ज्यादा इंतजार न कराते हुए जियो हॉटस्टार ने भी इसकी OTT रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया है। दिलचस्प बात है कि फिल्म अभी से प्लेटफॉर्म की 'शीघ्र रिलीज' वाली कैटेगरी में शामिल हो गई है।