'बिग बॉस' का महा-उत्सव, 6 भाषाओं में एक साथ धूम मचाने को तैयार

पिछले साल 'बिग बॉस' के लिए जबरदस्त रहा। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे देखा और दर्शकों की दिलचस्पी 47 प्रतिशत तक बढ़ गई थी।

जियो हॉटस्टार ने अपने इस सफर का जश्न मनाने के लिए एक कॉफी-टेबल बुक भी जारी की। अब 'बिग बॉस 20' में कौन-कौन से प्रतियोगी दिखेंगे, इस पर बात करें तो, फैंस के बीच फैसल शेख और उर्फी जावेद जैसे नामों की चर्चा जोरों पर है।

शो की शूटिंग 21 सितंबर से शुरू हो जाएगी। सलमान अपनी फिल्म प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ शो की मेजबानी का जिम्मा भी संभालेंगे।