किस OTT पर देख सकते हैं फिल्म 'जेटली', जानें क्यों हो रही है इसकी धूम
तेलुगू कॉमेडी थ्रिलर 'जेटली' अब जियो हॉटस्टार पर आ चुकी है। 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, सत्य और अजय अभिनीत यह फिल्म अब दर्शकों के लिए उपलब्ध है।
इसकी कहानी एक बड़े बैंकिंग घोटाले के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हवाई यात्रा के दौरान और भी पेचीदा हो जाता है। हवा में ही, जब डॉ. वेदा व्यास (सत्य) अपनी याददाश्त खो देते हैं, तो चीजें और बिगड़ जाती हैं।
'जेटली' को IMDb पर मिली कितनी रेटिंग?
आप 'जेटली' को तेलुगू, कन्नड़, मलयालम या तमिल भाषाओं में देख सकते हैं। हालांकि, इसे देखने के लिए आपको जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा।
फिल्म का निर्देशन रितेश राणा ने किया है, संगीत काला भैरव का है और संपादन कार्तिक श्रीनिवास का है। इसमें वेन्नेला किशोर और शैलजा राव दुर्वासुला ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं।
इसे IMDb पर 7.6/10 की रेटिंग मिली है और बॉक्स ऑफिस पर भी दर्शकों ने इसे खूब सराहा है।
अगर आप हंसी और रोमांच से भरपूर एक थ्रिलर फिल्म देखने का मन बना रहे हैं, तो इसे अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें।