जेनिफर विंगेट ने गुपचुप कर ली शादी, वीडियो वायरल

जेनिफर विंगेट ने विलियम इश्माएल से गुपचुप रचा ली शादी? दुल्हन के लिबास में वीडियो वायरल

लेखन नेहा शर्मा 03:00 pm Jul 18, 202603:00 pm

क्या है खबर?

ब्रिटेन में टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री जेनिफर विंगेट और विलियम इश्माएल की गुपचुप शादी की खबरें सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रही हैं। इंटरनेट पर जेनिफर के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद से उनकी शादी की अटकलें और तेज हो गई हैं। हालांकि, उनकी तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दुल्हन के लिबास में जेनिफर की इन झलकियों ने फैंस के बीच उत्सुकता को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है।