जेनिफर विंगेट दूसरी बार बनेंगी दुल्हन, विदेशी व्यवसायी के साथ कल करेंगी शादी?

इंडिया फोरम्स के मुताबिक, यह जोड़ा यूनाइटेड किंगडम (UK) में एक निजी समारोह के दौरान शादी करने की योजना बना रहा है। इस खबर ने उनके फैंस को चौंका दिया।

TOI के अनुसार, जेनिफर गुरुवार (16 जुलाई) को ब्रिटेन में इश्माएल के साथ एक निजी शादी समारोह में शादी करने वाली हैं, जिसमें सिर्फ दोनों परिवारों के सदस्य और करीबी रिश्तेदार ही शामिल होंगे।

हालांकि, शादी की इन खबरों पर अभिनेत्री या उनकी टीम ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की।