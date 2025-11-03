भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता विश्व कप तो गदगद हुआ बॉलीवुड, सितारों ने दी बधाई

महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। 2 नवंबर को जैसे टीम ने विश्व कप को हाथ में उठाया, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। इस जश्न का हिस्सा बॉलीवुड भी बना है। अमिताभ बच्चन , अजय देवगन, कंगना रनौत और सुनील शेट्‌टी समेत कई सितारों ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इस एतिहासिक जीत की बधाई दी है। आइए बॉलीवुड सितारों के बधाई संदेश पर एक नजर डालते हैं।

बधाई अमिताभ बच्चन ने इस अंदाज में दी बधाई अमिताभ बच्चन ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप 2025 जीतने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'T 5552 - जीत गई!!!' उन्होंने लिखा, 'भारतीय महिला क्रिकेट.. विश्व चैंपियन!! आप हम सभी के लिए कितना गौरव लेकर आई हैं.. बधाई बधाई बधाई !!!!' अजय देवगन ने लिखा, 'एक ऐसी रात जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया, चैंपियन्स! इस टीम ने दुनिया को दिखा दिया है कि सच्चा साहस और विश्वास क्या कर सकते हैं!'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट T 5552 - जीत गये !!! 🇮🇳🇮🇳

India Women Cricket .. WORLD CHAMPIONS !!

So much pride you have brought for us all ..

CONGRATULATIONS CONGRATULATIONS CONGRATULATIONS !!!!

💃🏻💃🏻🕺👏💪 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 3, 2025

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट A night we’ll never forget. Thank you, champions 💙 This team has shown the world what true grit and belief can do! 🇮🇳 pic.twitter.com/3Qj8SyTCOo — Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 2, 2025

इतिहास सुनील शेट्‌टी हो गए भावुक सुनील शेट्‌टी ने लिखा, 'पसीना। हौसला। हिम्मत। निश्छल दिल। और इसी तरह इतिहास चमक उठा! हमारी नीली वर्दी वाली महिलाओं ने शोहरत का पीछा नहीं किया- उन्होंने उसे अपनाया। हर छोटी बच्ची जिसके पास सपने हैं, और हर एक भारतीय, जोर से कहो- हम विश्व विजेता हैं।' एसएस राजामौली ने लिखा, 'हमारी नीली महिलाओं ने कर दिखाया! दीप्ति की हरफनमौला प्रतिभा और शेफाली की विस्फोटक बल्लेबाजी ने गौरव की राह प्रशस्त की। हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया!'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट Sweat. Spirit. Grit. Sheer Heart. And that's how HISTORY got a glow-up!



Our Women in Blue didn’t chase glory - they owned it.



For every little girl with a dream, and every single Indian out there, say it loud - WE ARE WORRLDD CHAMPIONS pic.twitter.com/wQTFKEk4Kr — Suniel Shetty (@SunielVShetty) November 2, 2025

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट CHAMPIONS OF THE WORLD! 🇮🇳🫡



Our Women in Blue have done it!

Deepti’s all-round brilliance and Shafali’s explosive batting lit the path to glory. Every Indian heart is bursting with pride! @BCCIWomen 👏🏻👏🏻👏🏻 — rajamouli ss (@ssrajamouli) November 2, 2025

टीम स्पिरिट कंगना रनौत ने कही दिल छूने वाली बात कंगना रनौत ने बधाई देते हुए लिखा, 'हम विश्व चैंपियन हैं! भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2025 के वैलिड वर्ल्ड कप में हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! हमारी बेटी ने दिखाया कि दृढ़ निश्चय और टीम स्पिरिट कहीं भी हासिल की जा सकती है। जय हिन्द!!' प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, 'मैं नीले रंग के हीरो को देखते हुए बड़ी हुई हूं... आज रात, वे सब उसकी तरह दिख रहे हैं। विश्व चैंपियन। टीम इंडिया को बधाई'