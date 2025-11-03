LOADING...
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता विश्व कप तो गदगद हुआ बॉलीवुड, सितारों ने दी बधाई

लेखन ज्योति सिंह
Nov 03, 2025
10:32 am
क्या है खबर?

महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। 2 नवंबर को जैसे टीम ने विश्व कप को हाथ में उठाया, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। इस जश्न का हिस्सा बॉलीवुड भी बना है। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, कंगना रनौत और सुनील शेट्‌टी समेत कई सितारों ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इस एतिहासिक जीत की बधाई दी है। आइए बॉलीवुड सितारों के बधाई संदेश पर एक नजर डालते हैं।

बधाई

अमिताभ बच्चन ने इस अंदाज में दी बधाई

अमिताभ बच्चन ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप 2025 जीतने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'T 5552 - जीत गई!!!' उन्होंने लिखा, 'भारतीय महिला क्रिकेट.. विश्व चैंपियन!! आप हम सभी के लिए कितना गौरव लेकर आई हैं.. बधाई बधाई बधाई !!!!' अजय देवगन ने लिखा, 'एक ऐसी रात जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया, चैंपियन्स! इस टीम ने दुनिया को दिखा दिया है कि सच्चा साहस और विश्वास क्या कर सकते हैं!'

इतिहास

सुनील शेट्‌टी हो गए भावुक

सुनील शेट्‌टी ने लिखा, 'पसीना। हौसला। हिम्मत। निश्छल दिल। और इसी तरह इतिहास चमक उठा! हमारी नीली वर्दी वाली महिलाओं ने शोहरत का पीछा नहीं किया- उन्होंने उसे अपनाया। हर छोटी बच्ची जिसके पास सपने हैं, और हर एक भारतीय, जोर से कहो- हम विश्व विजेता हैं।' एसएस राजामौली ने लिखा, 'हमारी नीली महिलाओं ने कर दिखाया! दीप्ति की हरफनमौला प्रतिभा और शेफाली की विस्फोटक बल्लेबाजी ने गौरव की राह प्रशस्त की। हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया!'

टीम स्पिरिट 

कंगना रनौत ने कही दिल छूने वाली बात

कंगना रनौत ने बधाई देते हुए लिखा, 'हम विश्व चैंपियन हैं! भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2025 के वैलिड वर्ल्ड कप में हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! हमारी बेटी ने दिखाया कि दृढ़ निश्चय और टीम स्पिरिट कहीं भी हासिल की जा सकती है। जय हिन्द!!' प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, 'मैं नीले रंग के हीरो को देखते हुए बड़ी हुई हूं... आज रात, वे सब उसकी तरह दिख रहे हैं। विश्व चैंपियन। टीम इंडिया को बधाई'

