जेना ओर्टेगा और ताइका वेटिटी का AI जादू, 'क्लारा एंड द सन' का ट्रेलर देख उड़ जाएंगे होश

स्टीव बुसेमी भी 'क्लारा एंड द सन' से जुड़े

क्लारा एक पुराना रोबोट है, जिसकी जिज्ञासा बच्चों जैसी है। वह अपना एक परिवार खोजना चाहती है। नताशा ल्योन फिल्म में एक दुकानदार के किरदार में हैं, जो हमेशा क्लारा की खुशियों की दुआ करती दिखेंगी।

इस नॉवेल को पढ़ चुके लोग फिल्म के भावनात्मक पहलू को लेकर अभी से काफी उत्साहित हैं। ताइका वेटिटी ने दहवी वॉलर के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रीनप्ले लिखा है।

अब स्टीव बुसेमी भी इस फिल्म की कास्ट में शामिल हो गए हैं। यह फिल्म 23 अक्टूबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।