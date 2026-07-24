चौथी गर्भधारण में टूट गई थीं जेन एफ्लेक, पहली बार बयां किया दर्द
रियलिटी टीवी स्टार जेन एफ्लेक ने इंस्टाग्राम पर अपने चौथे बच्चे के गर्भधारण के मुश्किल पहले 3 महीनों के बारे में खुलकर बताया है।
उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें फिर से गहरा प्रसवपूर्व अवसाद घेर लिया है, जिसने उन्हें बहुत बुरे दौर से गुजारा।
उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों और यहां तक कि अजनबियों का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे अकेली नहीं हैं।
जेन ने की दिल की बात
27 साल की जेन के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा है। एक नए राज्य में बसने के साथ, वह 3 बच्चों को संभाल रही हैं और चौथा जल्द ही आने वाला है।
उन्होंने माना कि कुछ दिन इतने भारी पड़ते थे कि उनसे निकलना नामुमकिन सा लगता था, लेकिन जब उन्होंने अपनी गति धीमी की और मदद मांगी, तो उन्हें काफी राहत महसूस हुई।
जेन बताती हैं कि इस अनुभव ने उन्हें अपने परिवार और अंदरूनी शक्ति पर ज्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। अब वह पति जैक के साथ अपने चौथे बच्चे का स्वागत करने की तैयारी कर रही हैं।