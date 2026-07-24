चौथी गर्भधारण में टूट गई थीं जेन एफ्लेक, पहली बार बयां किया दर्द

27 साल की जेन के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा है। एक नए राज्य में बसने के साथ, वह 3 बच्चों को संभाल रही हैं और चौथा जल्द ही आने वाला है।

उन्होंने माना कि कुछ दिन इतने भारी पड़ते थे कि उनसे निकलना नामुमकिन सा लगता था, लेकिन जब उन्होंने अपनी गति धीमी की और मदद मांगी, तो उन्हें काफी राहत महसूस हुई।

जेन बताती हैं कि इस अनुभव ने उन्हें अपने परिवार और अंदरूनी शक्ति पर ज्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। अब वह पति जैक के साथ अपने चौथे बच्चे का स्वागत करने की तैयारी कर रही हैं।