फिल्म 'जीवन भीमा योजना' का टीजर रिलीज

अरशद वारसी और दोहरा किरदार, फिल्म 'जीवन भीमा योजना' का टीजर है मजेदार

लेखन ज्योति सिंह 06:05 pm Jun 08, 202606:05 pm

क्या है खबर?

अरशद वारसी ने 'गोलमाल' और 'धमाल' जैसी कई कॉमेडी फिल्में की हैं। पहली बार वह दोहरे किरदार, यानी डबल रोल के साथ एक कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। उनकी फिल्म का नाम 'जीवन भीमा योजना' है, जिसका मजेदार टीजर 8 मई को रिलीज कर दिया गया है। इस क्राइम-कॉमेडी थ्रिलर का निर्देशन 'फ्राइडे' (2018) अभिषेक डोगरा ने किया है। फिल्म में संजीदा शेख, विजय राज, पूजा चोपड़ा और बिजेंद्रकला जैसे सितारे भी अहम किरदारों में शामिल हैं।