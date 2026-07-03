कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं जयराम-उर्वशी की 'परिमाला एंड कंपनी'?
ZEE5 पर एक नया, उलझा हुआ पारिवारिक ड्रामा आने वाला है। तमिल ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर 'परिमाला एंड कंपनी' में जयराम और उर्वशी मुख्य भूमिका में हैं और यह फिल्म 10 जुलाई से स्ट्रीम होगी।
प्लेटफॉर्म का दावा है कि यह ट्विस्ट और तमाशे से भरपूर एक बेहतरीन पारिवारिक मनोरंजन है। फिल्म में संजना कृष्णमूर्ति और अनंतिका सनिलकुमार उनकी बेटियों की भूमिका में दिखेंगी।
'परिमाला एंड कंपनी' के पहले दिन कमाए इतने करोड़
एक गैंगस्टर की रहस्यमयी मौत के बाद परिमाला परिवार की जिंदगी में अचानक उथल-पुथल मच जाती है। इस घटना से घर के कई राज सामने आने लगते हैं और शक की सुइयां हर किसी पर घूमने लगती हैं।
फिल्म में मायस्किन, योगी बाबू, सैंडी और संतोष भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे, जिससे दर्शकों को भरपूर ड्रामा मिलेगा।
बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया। पहले दिन इसकी भारत में नेट कमाई 1.60 करोड़ रुपये रही, वहीं ग्रॉस कमाई 1.84 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।