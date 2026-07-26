'धमाल 4' में फिर चला जावेद जाफरी का जादू, जानिए कैसे तैयार हुआ 'मानव' का किरदार
मशहूर अभिनेता जावेद जाफरी अपनी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' में एक बार फिर अपने पुराने और यादगार किरदार 'मानव' के रूप में वापस आ चुके हैं। ये फिल्म 10 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए अब तक 145 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इस थ्रिलर-कॉमेडी फिल्म में जावेद जाफरी के साथ अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और संजय मिश्रा जैसे दिग्गज कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं।
मानव के भोले-भाले लेकिन सच्चे किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए जाफरी ने अपनी आवाज में बदलाव किया। इसके साथ ही, उन्होंने अपने हाव-भाव और उठने-बैठने के तरीके पर भी काम किया और खास तरह के कपड़े भी चुने ताकि उनका किरदार असल लगे और दर्शकों के दिलों को छू सके।
अरशद वारसी संग केमिस्ट्री पर बोले जावेद
फिल्म में जावेद जाफरी के भाई का रोल निभा रहे अरशद वारसी के साथ अपनी बेहतरीन केमिस्ट्री पर बात करते हुए जावेद ने इसका पूरा श्रेय अपनी असल जिंदगी की दोस्ती को दिया।
उन्होंने बताया, "जब हमने साथ काम करना शुरू किया, तब तक हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। यही वजह है कि हमारी वो नजदीकी और तालमेल पर्दे पर भी साफ नजर आता है। 'धमाल' सीरीज हर नई फिल्म के साथ और बड़ी होती जा रही है, लेकिन इसका मज़ेदार कॉमेडी अंदाज आज भी वैसा ही बना हुआ है।"
अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्होंने 'मैगी' के विज्ञापन लिखे थे। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता और मशहूर कॉमेडियन जगदीप को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बताया।