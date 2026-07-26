'धमाल 4' में फिर चला जावेद जाफरी का जादू, जानिए कैसे तैयार हुआ 'मानव' का किरदार

मशहूर अभिनेता जावेद जाफरी अपनी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' में एक बार फिर अपने पुराने और यादगार किरदार 'मानव' के रूप में वापस आ चुके हैं। ये फिल्म 10 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए अब तक 145 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इस थ्रिलर-कॉमेडी फिल्म में जावेद जाफरी के साथ अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और संजय मिश्रा जैसे दिग्गज कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं।

मानव के भोले-भाले लेकिन सच्चे किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए जाफरी ने अपनी आवाज में बदलाव किया। इसके साथ ही, उन्होंने अपने हाव-भाव और उठने-बैठने के तरीके पर भी काम किया और खास तरह के कपड़े भी चुने ताकि उनका किरदार असल लगे और दर्शकों के दिलों को छू सके।