माइकल जैक्सन की बायोपिक में जाफर जैक्सन के अभिनय के दीवाने हुए जेसन वीवर, तारीफ में कही ये बड़ी बात मनोरंजन Jun 13, 2026

फिल्मों में कभी युवा माइकल जैक्सन का किरदार निभा चुके अभिनेता जेसन वीवर आने वाली नई बायोपिक 'माइकल' में जाफर जैक्सन के प्रदर्शन से बेहद उत्साहित हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान वीवर ने जाफर की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी सभी उम्मीदों से कहीं बढ़कर शानदार काम किया है। उन्होंने बताया कि माइकल जैक्सन के भाई जर्मेन जैक्सन के बेटे होने के नाते, जाफर न सिर्फ दिखने में हूबहू माइकल जैसे लगते हैं, बल्कि उन्होंने इस रोल में कमाल की सच्चाई, प्रामाणिकता और सच्ची लगन भी दिखाई है।