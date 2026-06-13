माइकल जैक्सन की बायोपिक में जाफर जैक्सन के अभिनय के दीवाने हुए जेसन वीवर, तारीफ में कही ये बड़ी बात
फिल्मों में कभी युवा माइकल जैक्सन का किरदार निभा चुके अभिनेता जेसन वीवर आने वाली नई बायोपिक 'माइकल' में जाफर जैक्सन के प्रदर्शन से बेहद उत्साहित हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान वीवर ने जाफर की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी सभी उम्मीदों से कहीं बढ़कर शानदार काम किया है। उन्होंने बताया कि माइकल जैक्सन के भाई जर्मेन जैक्सन के बेटे होने के नाते, जाफर न सिर्फ दिखने में हूबहू माइकल जैसे लगते हैं, बल्कि उन्होंने इस रोल में कमाल की सच्चाई, प्रामाणिकता और सच्ची लगन भी दिखाई है।
वीवर ने साझा किया जादुई अनुभव
एंटोनी फुकवा द्वारा निर्देशित और जैक्सन परिवार के कई सदस्यों की सहमति व आशीर्वाद से बनी 'माइकल' किंग ऑफ पॉप के जीवन और उनकी विरासत पर आधारित है। फिल्म में जूलियानो क्रू वाल्दी, माइल्स टेलर, लॉरा हैरियर, माइक मायर्स जैसे कलाकार हैं, जबकि कोलमैन डोमिंगो और निया लॉन्ग माइकल के माता-पिता की भूमिका निभा रहे हैं। वीवर ने जैक्सन के बचपन के घर के दौरे को एक अद्भुत और जादुई अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि ये फिल्म माइकल जैक्सन के संगीत और उनकी विरासत को एक सच्ची श्रद्धांजलि है।