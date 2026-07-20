FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में 'टेड लासो' का धमाकेदार सरप्राइज, चौथे सीजन से पहले बड़ा खेल?
टेड लासो शो के सितारे जेसन सुडेकिस और ब्रेंडन हंट, जिन्हें दर्शक टेड लासो और कोच बियर्ड के किरदारों में जानते हैं, FIFA वर्ल्ड कप फाइनल के हाफटाइम शो में अचानक नजर आए।
यह FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास का पहला ऐसा हाफटाइम शो था, जिसे खास तौर पर आयोजित किया गया था। उनकी यह एंट्री 'टेड लासो' के चौथे सीजन के प्रीमियर से ठीक पहले हुई, जो 5 अगस्त को रिलीज होने वाला है।
इससे शो के फैंस को एक मजेदार सरप्राइज मिला।
सितारों से भरा 11 मिनट का हाफटाइम शो
यह 11 मिनट का शो बेहद शानदार रहा, जिसमें मैडोना, BTS, कोल्डप्ले, शकीरा और बर्ना बॉय जैसे दिग्गज कलाकार शामिल थे।
शो में जस्टिन बीबर ने अपनी अकौस्टिक परफॉरमेंस देने से पहले टेड लासो से कुछ हौसला भी पाया। शो के कुछ खास लम्हों में मैडोना ने रोनाल्डो और रोनाल्डिनहो के साथ मंच साझा किया।
BTS ने अपने गाने 'डायनामाइट' से पूरे स्टेज पर धूम मचा दी। वहीं, शकीरा ने बर्ना बॉय के साथ मिलकर 'दाई दाई' गाया, जो इस टूर्नामेंट का आधिकारिक गाना था।
क्रिस्टो का एल पासो लोकोमोटिव के लिए आगमन
'टेड लासो' में डैनी रोजास का किरदार निभाने वाले क्रिस्टो फर्नांडिज ने हाल ही में एल पासो लोकोमोटिव F.C. के लिए अपना पहला प्रोफेशनल फुटबॉल मैच खेला है।
खबरों के अनुसार, 'टेड लासो' के चौथे सीजन में महिलाओं की टीम की कहानी पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, यह भी उम्मीद है कि पुराने और जाने-पहचाने चेहरे फिर से कैमियो करते दिख सकते हैं।