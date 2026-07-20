FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में 'टेड लासो' का धमाकेदार सरप्राइज, चौथे सीजन से पहले बड़ा खेल?

टेड लासो शो के सितारे जेसन सुडेकिस और ब्रेंडन हंट, जिन्हें दर्शक टेड लासो और कोच बियर्ड के किरदारों में जानते हैं, FIFA वर्ल्ड कप फाइनल के हाफटाइम शो में अचानक नजर आए।

यह FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास का पहला ऐसा हाफटाइम शो था, जिसे खास तौर पर आयोजित किया गया था। उनकी यह एंट्री 'टेड लासो' के चौथे सीजन के प्रीमियर से ठीक पहले हुई, जो 5 अगस्त को रिलीज होने वाला है।

इससे शो के फैंस को एक मजेदार सरप्राइज मिला।