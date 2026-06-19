जेसन मोमोआ ने की विद्युत जामवाल की जमकर तारीफ, कही ये बात

'स्ट्रीट फाइटर' में विद्युत निभा रहे हैं ये किरदार

किताओ सकुराई के निर्देशन में बनी 'स्ट्रीट फाइटर' में विद्युत के साथ नोआ सेंटिनियो, एंड्रयू कोजी और रोमन रेंस भी दिखेंगे।

यह फिल्म 16 अक्टूबर, 2026 को दुनियाभर में रिलीज होगी। एक दिलचस्प बात यह है कि इस साल की शुरुआत में लास वेगास में हुए सिनेमाकॉन में, विद्युत ने अपने सह-कलाकारों के साथ मिलकर ट्रेलर लॉन्च के दौरान गायत्री मंत्र का जाप किया था।

इतना ही नहीं, जेसन ने मजाक में कहा कि वे एक दिन बॉलीवुड में भी काम करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें विद्युत की मदद चाहिए होगी।