गायिका जैस्मीन सैंडलस के साथ लाइव शो में सरेआम बदसलूकी, वीडियो देख भड़क उठी जनता

एक्स पर एक यूजर ने देहरादून कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ फैंस जैस्मीन का हाथ खींचते हैं, जिसके बाद वो उनसे बात करने के लिए नीचे बैठ जाती हैं।

इसी दौरान भीड़ में से कुछ लोग उन्हें पकड़ने और खींचने की कोशिश करते नजर आते हैं।

जब फैंस उन्हें तोहफे और फूल दे रहे होते हैं, तब गायिका की टीम लोगों को पीछे हटने के लिए कहती दिखती है।