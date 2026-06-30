जन्मदिन के ठीक बाद जैस्मिन भसीन को लगा गहरा झटका, इस बीमारी के कारण हुईं अस्पताल में भर्ती मनोरंजन Jun 30, 2026

जैस्मिन भसीन ने दुबई में अपना 36वां जन्मदिन मनाया, लेकिन उनका यह जश्न अचानक मुश्किल में पड़ गया। उन्हें 'टर्मिनल इलाइटिस' के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, यह आंत की एक दर्दनाक सूजन होती है।

जैस्मिन ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों से बात की और सभी के प्यार और चिंता के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सबको बताया कि वह अब ठीक हो रही हैं।