जन्मदिन के ठीक बाद जैस्मिन भसीन को लगा गहरा झटका, इस बीमारी के कारण हुईं अस्पताल में भर्ती
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जैस्मिन भसीन ने दुबई में अपना 36वां जन्मदिन मनाया, लेकिन उनका यह जश्न अचानक मुश्किल में पड़ गया। उन्हें 'टर्मिनल इलाइटिस' के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, यह आंत की एक दर्दनाक सूजन होती है।
जैस्मिन ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों से बात की और सभी के प्यार और चिंता के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सबको बताया कि वह अब ठीक हो रही हैं।
अली गोनी ने कहा जैस्मिन को मिल रहा है सही इलाज
जैस्मिन के बॉयफ्रेंड अली गोनी ने बताया कि कैसे उनका जन्मदिन मनाने की योजना अचानक बदल गई और वे अस्पताल में पहुंच गए।
उन्होंने कहा कि जैस्मिन को दर्द में देखना उनके लिए दिल तोड़ने वाला था, लेकिन साथ ही उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि जैस्मिन को सही इलाज मिल रहा है और वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी।