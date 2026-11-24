जैस्मिन भसीन ने ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

जैस्मिन भसीन का किस पर फूटा गुस्सा? बोलीं- जीने दो, हर दिन बेहतर दिखना जरूरी नहीं

लेखन ज्योति सिंह 06:11 pm Nov 24, 202606:11 pm

क्या है खबर?

टीवी अभिनेत्री जैस्मिन भसीन सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरों को लेकर चर्चा में आ गई हैं। कई यूजर्स ने उनके चेहरे में बदलाव होने का जिक्र किया और अटकलें लगानी शुरू कर दीं कि शायद उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। लगातार हो रही आलोचनाओं के बाद, जैस्मिन ने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया। अपनी पोस्ट में अभिनेत्री ने स्पष्ट किया कि कई रोजमर्रा की वजहों के चलते चेहरे में बदलाव दिख सकता है।