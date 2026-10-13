'राइज एंड फॉल 2' में एक फैसले से मचा बवाल, तेज प्रताप यादव की विदाई के बाद किसकी बदली किस्मत?

'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन में इस बार बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। दरअसल 3 वाइल्डकार्ड एंट्रीज- जसवंत बोपन्ना, ऋषभ जायसवाल और सोनम मलिक ने शो में अपनी जगह बनाई है।

वहीं, तेज प्रताप यादव कानूनी प्रतिबद्धताओं के चलते भावुक होकर शो से बाहर हो गए हैं। इन बड़े बदलावों से आने वाले दिनों में गठबंधन बदलते दिख सकते हैं और कई अप्रत्याशित दांव-पेंच भी देखने को मिल सकते हैं।