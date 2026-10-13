'राइज एंड फॉल 2' में एक फैसले से मचा बवाल, तेज प्रताप यादव की विदाई के बाद किसकी बदली किस्मत?
'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन में इस बार बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। दरअसल 3 वाइल्डकार्ड एंट्रीज- जसवंत बोपन्ना, ऋषभ जायसवाल और सोनम मलिक ने शो में अपनी जगह बनाई है।
वहीं, तेज प्रताप यादव कानूनी प्रतिबद्धताओं के चलते भावुक होकर शो से बाहर हो गए हैं। इन बड़े बदलावों से आने वाले दिनों में गठबंधन बदलते दिख सकते हैं और कई अप्रत्याशित दांव-पेंच भी देखने को मिल सकते हैं।
ऋषभ को मिला पेंटहाउस, तो जसवंत और सोनम के हिस्से आया बेसमेंट
नए प्रतियोगियों ने शो में आते ही हलचल मचा दी है। जहां ऋषभ को पेंटहाउस मिला है, वहीं बोपन्ना और मलिक ने बेसमेंट से अपनी शुरुआत की है।
उनके आने से सभी प्रतियोगी अपनी रणनीतियों पर फिर से सोचने को मजबूर हैं, क्योंकि इससे रूलर्स और वर्कर्स के बीच की सत्ता के समीकरणों में बड़ा उलटफेर हो रहा है।
स्वरा ने तेज को दी भावुक विदाई
तेज का शो से जाना सिर्फ एक सामान्य एलिमिनेशन नहीं था, बल्कि स्वरा भास्कर के साथ उनकी भावुक विदाई ने सबको छू लिया।
उनके इस भावुक पल ने सभी को याद दिलाया कि इस खेल में रिश्ते कितनी तेजी से बनते और टूटते हैं।