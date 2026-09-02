जन्माष्टमी पर OTT पर देख डालें ये फिल्में

जन्माष्टमी की छुट्टी होगी मजेदार, OTT पर भगवान कृष्ण की ये फिल्में देखें

लेखन अंशिका शुक्ला 04:51 pm Sep 02, 202604:51 pm

क्या है खबर?

4 सितंबर को दुनियाभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस खास अवसर पर भक्त पूजा-अर्चना कर भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन नजर आएंगे। त्योहार के उत्साह को और खास बनाने के लिए आप घर बैठे श्रीकृष्ण पर आधारित फिल्में भी देख सकते हैं। इन फिल्मों में भगवान कृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं और महाभारत से जुड़ी कई रोचक कहानियां देखने को मिलती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं ये खास फिल्में कौन-सी हैं।