जन्माष्टमी की छुट्टी होगी मजेदार, OTT पर भगवान कृष्ण की ये फिल्में देखें
क्या है खबर?
4 सितंबर को दुनियाभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस खास अवसर पर भक्त पूजा-अर्चना कर भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन नजर आएंगे। त्योहार के उत्साह को और खास बनाने के लिए आप घर बैठे श्रीकृष्ण पर आधारित फिल्में भी देख सकते हैं। इन फिल्मों में भगवान कृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं और महाभारत से जुड़ी कई रोचक कहानियां देखने को मिलती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं ये खास फिल्में कौन-सी हैं।
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'ओह माय गॉड' और 'कार्तिकेय 2'
साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'ओह माय गॉड' में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल और मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
एक्शन ड्रामा फिल्म 'कार्तिकेय 2' की कहानी भगवान श्रीकृष्ण के चमत्कारों पर आधारित है। इस फिल्म को चांदू मोंदेती ने निर्देशित किया है। आप इस फिल्म को ZEE5 पर देख सकते हैं।
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'कल्कि 2898 AD' और 'कृष्ण- द बर्थ'
'कल्कि 2898 AD' साल 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी भगवान विष्णु के भविष्य के अवतार 'कल्कि' पर आधारित है। आप इस फिल्म का लुफ्त OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर उठा सकते हैं।
'कृष्ण- द बर्थ' में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर उनके बड़े होने तक की पूरी कहानी को दिखाया गया है। आप इस फिल्म का लुफ्त OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर उठा सकते हैं।
जानकारी
#5 'मैं कृष्णा हूं'
फिल्म 'मैं कृष्णा हूं' एक अनाथ लड़की की कहानी है, जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब भगवान कृष्ण उसकी मदद के लिए आते हैं। जूही चावला और ऋतिक रोशन की इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।